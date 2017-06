Sumardagskrá Frystiklefans í Rifi er líka fyrir heimamenn

Kæru bæjarbúar,

Nú á dögunum fengu þið inn um bréfalúguna dreyfibréf frá Frystiklefanum í Rifi. Ástæða þessarar sendingar er sú að sumardagskráin okkar er byrjuð. Í 90 kvöld í röð verður einhver menningarviðburður í boði í húsinu og það er okkar ósk að heimamenn láti sig ekki vanta, enda er það yfirlíst markmið okkar að gleðja heimamenn jafn mikið og ferðamenn.

Söngleikurinn okkar, Journey to the centre of the earth, er á fjölunum þessa dagana. Þessi sýning fékk gríðarlega góða dóma gagnrýnenda og áhorfenda þegar hún var í sýnd nú í vetur og ástæða til þess að hvetja þá sem ekki sáu hana þá til þess að missa ekki af. Einnig bjóðum við uppá gestaleiksýninguna Purgatorio sem er spennudrama af bestu gerð og er nú leikin í fyrsta skipti utan Ástralíu, þar sem hún fór sigurför í nokkur ár. Í Frystiklefanum er einnig fullkomin aðstaða til kvikmyndasýninga og í sumar verða Hrútar á dagskránni. Hrútar er margverðlaunuð íslensk kvikmynd og verður hún sýnd hvert miðvikudags og laugardagskvöld í sumar. Auk þessa verðum við reglulega með tónleika og aðra gestaviðburði á dagskránni. Má þar nefna tónleika með Jónasi Sig & Ritvélum Framtíðarinnar, Valdimar og sirkussýningu með listamönnum frá Cirque De Solei. Til þess að sjá nákvæma dagskrá er tilvalið að skoða viðburðadagatalið á heimasíðunni okkar, www. thefreezerhostel.com