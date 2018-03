Ég þakka Eddu fyrir áskorunina og býð ykkur uppskrift af ótrúlega góðu brauði sem bara klikkar ekki. Þessa uppskrift fann ég hjá Jóa Fel vini mínum og gerði að minni. Það er gott með súpum, góðu pestói og eitt og sér.

Brauðdeigið:

520g hveiti

15g pressuger (ég nota bara þurrger um 8g)

10g salt

50g ólífuolíu (ekki nota extra virgin, það er bara vont)

320g vatn við stofuhita (eins og hitinn er í stofunni að vori til)

(olía, sjávarsalt og ferskt rósmarín ofaná, einnig gott að nota fetaostaolíu með)

Áður en byrjað er á deiginu er gott að setja á tónlist, helst Noruh Jones og hella smá hvítvíni í kristalsglas. Nú ef þú hefur ekki tíma til þess þar sem þú ert nýbúin að setja í þvottavél og átt eftir að ryksuga þá bíður þú smá með tónlistina. Þú kannski geymir líka hvítvínið. Það er horft hornauga á manneskjur sem drekka mikið fyrir hádegi. Þó svo að brauðið sé kannski ætlað með kvöldmatnum þá er hægt að hræra í það hvenær sem dags. Það verður bara að gerast allavega tveim tímum áður en það á að fara í ofninn. Jæja, þú ert eflaust búinn að ofhugsa þetta allt saman og það eru bara tveir tímar í að maturinn eigi að vera kominn á borðið. Ekkert stress, þú setur hveitið og saltið í hrærivélaskálina, hrærir þurrgerið og olíuna við vatnið (passaðu bara að það sé ekki of kalt og alls ekki of heitt). Blandið vatnssullinu saman við hveitið og saltið og hrærið deigið rólega í 2 mín. (mundu að nota hnoðgæjann á hrærivélinni til að vinna verkið fyrir þig). Vinnið síðan deigið á miðjuhraða í ca. 6 mín. Deigið á að vera smá klístrað, þú klúðraðir þessu ekki. Settu rakann klút yfir degið og leyfðu því að hefast í að minnsta kosti 90 mín. Hitaðu ofninn í 250C°. Nú máttu finna eldfast mót sem þú telur að passi eða ofnplötu (Jói Fel notar ofnplötu) ef þú vilt ekki gera nákvæmlega eins og ég. Settu smá af olíu í botninn á fatinu. Ekki setja samt of lítið af olíu. Dreifðu olíunni yfir allan botninn.

Mikið rosalega er þetta fallegt deig hjá þér. Ekki hnoða það neitt. Þú hnoðaðir það meira en nóg fyrir hefingu.

Settu þetta fína deig beint úr skálinni og í eldfasta mótið. Það er gott að hafa smá olíu á fingrunum þegar þú ert að reyna ná deiginu úr skálinni. Nú máttu bæta við smá meira af olíu. Það er líka mjög gott að hafa olíu af fetaosti og smá fetaost líka. Þú þrýstir deiginu ofaní eldfasta mótið og passar að nóg sé af olíu (samt ekki of mikið). Setjið smá puttafar í brauðið. Setjið ágætlega af sjávarsalti ofaná og ferskt rósmarín (það er líka alveg í lagi að nota rósmarín krydd). Næsta skref er að finna úðabrúsa sem er ekki fullur af eiturefnum eða edikblöndu. Úðið vatni inní ofninn, setjið brauðið inn og lækkið hitann um leið í 230C og bakið í 13-15 mín. Fallegra brauð hef ég ekki séð. Þú ert snillingur.

Ég skora á hana Heiðu Maríu vinkonu mína að koma með næstu uppskrift.

Þóra Sonja Helgadóttir