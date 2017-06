Viðburðarsumar Frystiklefans í Rifi

Þann 1. júní næstkomandi hefst 90 daga viðburðarmaraþon í Frystiklefanum í Rifi. Á dagskránni í sumar verða meðal annars söngleikurinn Journey to the centre of the earth, gestaleiksýningin Purgatorio, Kvikmyndin Hrútar og fjöldinn allur af tónleikum. Ber þar helst að nefna Mugison, Valdimar, Jónas Sig & Ritvélar Framtíðarinnar og síðast en ekki síst tónlistarhátíðina Rafmagnslaust í Rifi sem haldin verður 1. og 2. september og markar lokapunkt viðburðasumarsins. Hér er um að ræða risavaxið verkefni í menninarlífi landsins. Við vonumst til þess að enginn láti sig vanta á Snæfellsnesið í sumar.

Kári Viðarsson

Eigandi og listrænn stjórnandi Frystiklefans í Rifi