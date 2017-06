Den 18. – 20. august næste sommer fejrer vi Stykkishólmurs Danske dage. Festen bliver dog anderledes end den plejer at være. En særlig nævn organiserer De danske dage i samarbejde med byrådet. Formand for nævnen er Hjördís Pálsdóttir som får tryg støtte af Dóra Lind Pálmarsdóttir, Steinunn Alva Lárusdóttir og Sigrún Erla Eyjólfsdóttir. Vi som organiserer festen håber at byens beboere og virksomheder kommer til at deltage som før og fejre sammen med os.

p.s. lesist á sunnudegi.